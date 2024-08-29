Çorum'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Maymun Saldırısına Uğradı

Çorum'da yasa dışı olarak evde beslenen maymun kaçtı ve işe gitmek için sokakta yürüyen 20 yaşındaki genç kadını bacağından ısırdı. Maymun saldırısına uğrayan kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Çorum'da Bir Kadın Sokakta Yürürken Maymun Saldırısına Uğradı

Çorum’da yasa dışı olarak beslenen maymun evden kaçarak 20 yaşındaki B.S. isimli genç kadını ısırdı. B.S. hastanede tedavi altına alınırken; polis ekipleri olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Olay; sabah saatlerinde Buharaevler Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde işe gitmek için cadde üzerinde yürüyen B.S. (20), bir maymun tarafından saldırıya uğradı. Çorum'da bir vatandaşın evinde yasa dışı olarak beslediği düşünülen maymun, B.S.’yi bacağından ısırarak yaralanmasına neden oldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 ekipleri, B.S.’yi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. B.S., hastane polisine verdiği ifadede maymunun saldırısına uğradığını belirterek şikayette bulunduğunu söyledi. Şikayetin ardından polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Öte yandan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde firari maymunun etrafta bulunan evlerin balkonlarına girerek vatandaşların kışlık yiyeceklerini dağıttığı da öğrenildi.

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