Çorum'da Bıçaklı Kavgada 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

İddiaya göre, Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi'nde Y.F.A. (21) ile dayısının oğlu Ö.I. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.F.A, Ö.I'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA