Çorum FK'li Futbolcu Trafik Kazasında Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

S. K. idaresindeki 34 PJ 5272 plakalı minibüs, Karasapaca köyü mevkisinde, aynı yönde ilerleyen H.S'nin (53) kullandığı 91 AR 983 İran plakalı çekici ile çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan ve yaralanan futbolcu Atakan Akkaynak (27), sağlık ekiplerince ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OMZUNDA KIRIKLAR VAR

Karaciğerine kemik batması, ayak ve omuz kısmında kırıklar bulunan Akkaynak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA