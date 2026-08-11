Çorum FK'li Futbolcu Trafik Kazasında Yaralandı

Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'li futbolcu Atakan Akkaynak, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

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Çorum FK'li Futbolcu Trafik Kazasında Yaralandı
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S. K. idaresindeki 34 PJ 5272 plakalı minibüs, Karasapaca köyü mevkisinde, aynı yönde ilerleyen H.S'nin (53) kullandığı 91 AR 983 İran plakalı çekici ile çarpıştı.

Çorum FK'li Futbolcu Trafik Kazasında Yaralandı - Resim : 1

Kazada, minibüste bulunan ve yaralanan futbolcu Atakan Akkaynak (27), sağlık ekiplerince ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OMZUNDA KIRIKLAR VAR

Karaciğerine kemik batması, ayak ve omuz kısmında kırıklar bulunan Akkaynak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Trafik kazası Kastamonu Çorum
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