Çorum Belediye Başkanı Zincirleme Kazaya Karıştı

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Ata Caddesi’nde meydana geldi.

BAŞKANIN ARACI ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

İddiaya göre, bir iş yerinin açılışına gitmek üzere yola çıkan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın içerisinde bulunduğu cip, aynı yönde giden ve içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediyeye ait otomobille çarpıştı.

4 ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan 4 araçta maddi hasar oluştu.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Başkan Aşgın ile beraberindekilerin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA