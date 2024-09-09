Çorum Alaca'da Beklenen Hasat Başladı: Coğrafi İşaret Tescilli Ürün Yüzleri Güldürdü
Çorum’un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli "Alaca mor soğanında" hasat dönemi başladı. Parlak, sert kabuğu, keskin aroması ve koyu rengiyle dikkat çeken mor soğan, üreticilerin uzun süren bekleyişinin ardından hasat ediliyor. Üreticiler, söküm ve kurutma işlemlerinin ardından patoslama yaparak soğanları işlemeye devam ediyor.
Günün erken saatlerinde tarlalara giden üreticiler, mevsimlik işçilerin yardımıyla mor soğanları öbekler halinde topluyor. "Alaca moru" olarak bilinen soğanlar, patos makinelerinde saplarından ayrıldıktan sonra boyutlarına göre sınıflandırılıyor. Ürünler, takoz, orta ve kıska olmak üzere üç çeşit halinde paketlenerek satışa hazırlanıyor.
İlçenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan mor soğan, iç piyasada olduğu kadar yurt dışında da büyük talep görüyor. Alaca Ziraat Odası'ndan alınan bilgilere göre, 2024 yılında ilçede 28 bin 447 dekar alanda soğan üretimi gerçekleştirildi. Uzmanlar, verimin artırılması için sulama ve gübreleme işlemlerinin doğru yapılmasına dikkat çekerken, bu yıl dekar başına 2 ila 2.5 ton mahsul elde edilmesi bekleniyor.
Boğaziçi köyünden soğan üreticisi Enver Günduğan ve Sincan köyünden Duran Uyar, bu yıl kuraklık nedeniyle verimde önemli bir düşüş yaşandığını belirtti. Günduğan, "Alaca mor soğanı Türkiye’nin birçok bölgesine gönderiyoruz ve yurt dışına ihraç ediyoruz" dedi. Uyar ise, "Bu yıl dekardan 4-5 ton ürün almayı beklerken, kuraklık nedeniyle bu rakam 400 kilo ile 2 ton arasında kaldı. Verimde yüzde 50-60 kayıp yaşadık" diye konuştu.
Üreticiler, artan maliyetlerin de kendilerini zorladığını vurguladı. Uyar, "Şu anda kilogram başına 10 TL'den satıyoruz ama bu fiyat bizi kurtarmıyor" dedi. Enver Günduğan ise, soğanın ekiminden hasadına kadar yoğun emek isteyen bir ürün olduğunu belirterek, hastalık ve zararlılarla sürekli mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.