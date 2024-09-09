Çorum Alaca'da Beklenen Hasat Başladı: Coğrafi İşaret Tescilli Ürün Yüzleri Güldürdü

İlçenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan mor soğan, iç piyasada olduğu kadar yurt dışında da büyük talep görüyor. Alaca Ziraat Odası'ndan alınan bilgilere göre, 2024 yılında ilçede 28 bin 447 dekar alanda soğan üretimi gerçekleştirildi. Uzmanlar, verimin artırılması için sulama ve gübreleme işlemlerinin doğru yapılmasına dikkat çekerken, bu yıl dekar başına 2 ila 2.5 ton mahsul elde edilmesi bekleniyor.