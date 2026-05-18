Çorlu'da Şehit Olan Polis Memuru Emrah Koç’un Son Görüntüsü Yürek Burktu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Emrah Koç’un çocuklarla bilmece çözdüğü ve mesai arkadaşlarıyla türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı. Yürek burkan görüntüler sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

Dün öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gelen haber Türkiye'yi derinden yaraladı. İhbar üzerine 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katına çıkan polis ekibine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. Adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.

SALDIRGANIN YAKALANMA ANI

Çorlu'da 2 polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada. Görüntülerde polis memurlarının önce silah doğrultup teslim olmaya çağırdığı, ardından teslim olan saldırganın kontrollü şekilde yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor.

ÇOCUKLARLA EĞLENDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çaldıran ilçesinin Kuskunkıran Mahallesi’ndeki babaevinin bahçesinde bir yakını tarafından çekilen görüntülerinde, şehit polis memuru Emrah Koç'un, bir grup çocuğa çeşitli bilmeceler sorduğu, bilenleri ise 'çak' yaparak kutladığı görülüyor.

MESAİ ARKADAŞLARIYLA TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ ANLAR

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli şehit polis memuru Emrah Koç'un bir iş yerinde mesai arkadaşıyla türkü söylediği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler izleyenleri duygulandırırken, şehit polisin cenazesinin defnedilmek üzere Çorlu'dan memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

