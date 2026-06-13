Çorlu’da Dehşet! Çöplükte Bir Aylık Bebek Cesedi Bulundu

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Çorlu Karatepe mevkisindeki atık ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, çöp bandında bebek cesedine rastladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede bebeğin yaklaşık bir aylık olduğu belirlendi. Savcılık ve jandarma incelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA