Çorlu’da Dehşet! Çöplükte Bir Aylık Bebek Cesedi Bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöplükte bir aylık erkek bebek cesedi bulundu.

Son Güncelleme:
Çorlu’da Dehşet! Çöplükte Bir Aylık Bebek Cesedi Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Çorlu Karatepe mevkisindeki atık ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, çöp bandında bebek cesedine rastladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede bebeğin yaklaşık bir aylık olduğu belirlendi. Savcılık ve jandarma incelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekirdağ
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Rize’de Kayıp Kişiyi Arayan AFAD Botu Akıntıya Kapıldı: Bir Can Kaybı Rize’de AFAD Botu Akıntıya Kapıldı... Bir Can Kaybı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ankara Havalimanı Hizmete Açılıyor: Bakan Uraloğlu Tüm Detayları Paylaştı Ankara Havalimanı Hizmete Açılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan Kritik Hamle: Üç Büyükşehrin İl Başkanları Görevden Alınacak Üç Büyükşehrin İl Başkanları Görevden Alınacak
Milyonların Gözü Bu Rakamlarda: Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti Temmuz Ayı Emekli ve Memur Zam Oranları Netleşti
FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama FETÖ'nün 'Işık Evi' Yapılanmasına Darbe: 12 İlde Operasyon, 41 Tutuklama
Resmi Gazete'de Yayımlandı! İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem İki Ülke Arasında 90 Günlük Vizesiz Dönem
Törenler 4 Şehirde Günlerce Sürecek: Hamaney’in Defnedileceği Yer Belli Oldu Hamaney’in Defnedileceği Yer Belli Oldu