Çorlu'da Bir Kişi Parkta Ölü Bulundu

Çorlu'da vatandaşların parkta bir bank üzerinde battaniyeye sarılı halde hareketsiz bulduğu 65 yaşındaki Erkan Ergene'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ergene'nin şeker hastası olduğu öğrenildi.

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Çorlu'da Bir Kişi Parkta Ölü Bulundu
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Olay, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi'ndeki Eski Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, bank üzerinde battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 65 yaşındaki Erkan Ergene'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Ergene'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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