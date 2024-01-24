Çorlu Tren Katliamı davasında karar duruşması bugün görülüyor: Çorlu Tren Katliamı davasında karar duruşması bugün görülüyor

(Fotoğraf: Birgün)

7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 317 kişinin yaralandığı Çorlu Tren Katliamı davasının karar duruşması bugün görülecek.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ndeki Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada 17 duruşma geride kaldı ancak adalet çıkmadı.

Duruşma öncesi salona giden aileler yürüyüş düzenledi. Aileler tarafından "Hak hukuk adalet", "Kaza değil cinayet" "Çorlu'nun hesabı sorulacak” sloganları atıldı.

Birgün’den Oğulcan Aydın’ın aktardığına göre, aileler adına bir basın açıklaması yapan Mısra Öz, "Bir hukuk öğrencisi altı yılda bölümünü bitirmiş, stajını yapmaya başlamış olurdu. Bu süre zarfında içerideki 13 sanığı bir gün dahi tutuklu yargılamadılar. Biz bugün mahkemeden olası kastla ceza aldıklarını görüp tutuklanıp evlerine ve ofislerine değil cezaevlerine gitmelerini istiyoruz. Bu katillerin korunmasına tahammül edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma saat 10.00 civarında yoklama ile başladı. Görüntü ve ses kaydı yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

BÜTÜN SANIKLAR TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

Davadaki bütün sanıklar tutuksuz yargılanıyor.