Çöpten Servet Çıkardı: 60 Milyon TL Kazandı

Hatay'da çöpten tam 60 milyon lira kazandılar. Ağustos ayı itibarıyla gelirleri 60 milyon TL'ye ulaştı. Hatay'da 9 ilçenin atıklarını bertaraf edildiği çöplükte, çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

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Çöpten Servet Çıkardı: 60 Milyon TL Kazandı - Resim: 1

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atıktan Elektrik Üretme Projesi kapsamında Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi’nde 2016 yılında hizmete açtığı tesis, 2024 Ağustos ayı itibarıyla elektrik enerjisi satışından yaklaşık 60 milyon TL gelir ederek ülke ve il ekonomisine katkı sağladı.

Kaynak: DHA

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