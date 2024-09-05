Çöpten Servet Çıkardı: 60 Milyon TL Kazandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atıktan Elektrik Üretme Projesi kapsamında Antakya ilçesi Gökçegöz Mahallesi’nde 2016 yılında hizmete açtığı tesis, 2024 Ağustos ayı itibarıyla elektrik enerjisi satışından yaklaşık 60 milyon TL gelir ederek ülke ve il ekonomisine katkı sağladı.

Kaynak: DHA