Copilot'a Devrim Gibi Güncelleme: Artık Kullanıcıya da Gerek Kalmayacak

Son büyük güncelleme ile kullanıcılara sunulan Sayfalar ve Agents özellikleri, işlerin otomatikleştirilmesini ve bilgi paylaşımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Peki, bu yeni özellikler neler sunuyor?

Copilot Sayfalar, kullanıcıların yapay zeka ile yaptıkları sohbetlerden elde ettikleri bilgileri kaydedip düzenleyebilecekleri bir araç sunuyor. Sohbet sırasında elde edilen yanıtlar, kod parçacıkları, diyagramlar ve metinler gibi her türlü içerik sayfalarda saklanabilecek. Bu, kullanıcılara yapay zekanın verdiği yanıtları daha sonra düzenleme ve genişletme imkânı tanıyor. Ayrıca, "Sayfalarda Düzenle" butonu ile Copilot’un yanıtlarını doğrudan yeni bir sayfaya kopyalamak mümkün hale geliyor. Bu sayede, yanıtlar daha kalıcı ve erişilebilir bir ortamda saklanıyor.