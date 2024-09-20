Copilot'a Devrim Gibi Güncelleme: Artık Kullanıcıya da Gerek Kalmayacak
Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot'a yeni özellikler eklemeye devam ediyor.
Kaynak: ShiftDelete
Son büyük güncelleme ile kullanıcılara sunulan Sayfalar ve Agents özellikleri, işlerin otomatikleştirilmesini ve bilgi paylaşımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Peki, bu yeni özellikler neler sunuyor?
Copilot Sayfalar, kullanıcıların yapay zeka ile yaptıkları sohbetlerden elde ettikleri bilgileri kaydedip düzenleyebilecekleri bir araç sunuyor. Sohbet sırasında elde edilen yanıtlar, kod parçacıkları, diyagramlar ve metinler gibi her türlü içerik sayfalarda saklanabilecek. Bu, kullanıcılara yapay zekanın verdiği yanıtları daha sonra düzenleme ve genişletme imkânı tanıyor. Ayrıca, "Sayfalarda Düzenle" butonu ile Copilot’un yanıtlarını doğrudan yeni bir sayfaya kopyalamak mümkün hale geliyor. Bu sayede, yanıtlar daha kalıcı ve erişilebilir bir ortamda saklanıyor.
ÖZELLEŞTİRİLMİŞ YAPAY ZEKA ASİSTANLARI
Copilot Agents ise, kullanıcılara özel yapay zeka asistanları oluşturma fırsatı tanıyor. Bu araç, kullanıcıların kişisel komutlar tanımlayarak, yapay zekanın yeteneklerini kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamalarını sağlıyor. Hazırlanan asistanlar, basit bilgi toplama görevlerinden daha karmaşık akıl yürütmelere dayanan otonom işlemlere kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Kullanıcılar, oluşturdukları bu özel araçları şirket içinde paylaşabilir veya Copilot Store üzerinden yayınlayabilirler.
BÜTÜN İŞLERİNİZİ OTOMATİKLEŞTİREBİLECEKSİNİZ
Copilot Sayfalar ve Agents, özellikle ekip çalışmalarını ve iş süreçlerini otomatikleştirme konusunda büyük bir potansiyel taşıyor. Yapay zekanın sunduğu bu yenilikler, iş verimliliğini artırırken, bilgi paylaşımını ve düzenlemeyi de daha erişilebilir hale getiriyor.
Bu yeni özellikler, Microsoft 365 abonelerine sunulmuş durumda ve kısa süre içerisinde Copilot’a tamamen entegre olacak.