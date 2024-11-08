Çöp Kamyonun Altında Kalan İmam Hayatını Kaybetti
Ordu’da cami çıkışında yolun karşısına geçmek isteyen imam, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kamyon şoförü kaza sonrası polis tarafından gözaltına alındı.
Ordu’nun Ünye ilçesinde Çınarlık Camisi'nde sabah namazı kıldıktan karşıdan karşıya geçmek isteyen emekli imam H.İ.G., S.V.K yönetimindeki Ünye Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, emekli imamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Gül'ün cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılırken kamyon şoförü SVK polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA