Çöl Sıcakları Yunanistan'dan Giriş Yaptı! Bu 3 Güne Dikkat, Sıcaklıklar 50 Dereceyi Bulacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇÖL SICAKLARI YUNANİSTAN'DAN GİRİŞ YAPTI

Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın hava tahmini raporunda; yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girileceği belirtildi. Yunanistan üzerinden gelen çöl sıcakları bugünden itibaren yurt genelini etkileyecek; sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

HİSSEDİLEN SICAKLIKLAR 50 DERECEYİ BULACAK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan; önümüzdeki 3 güne dikkat çekerek özellikle Ege ve Akdeniz'de, bu yazın en sıcak günlerinin yaşanacağına dikkat çekti. Çalışkan, "Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 45 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 50 dereceleri görecek" diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

BAZI ŞEHİRLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

- İzmir: Az bulutlu ve açık 38

- Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

- Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

- Antalya: Az bulutlu ve açık 34

- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: Haber Merkezi