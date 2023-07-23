Çöl sıcakları başladı: İstanbul, Antalya ve birçok il için uyarı geldi

Meteoroloji 23 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Çöl sıcakları Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul, Antalya ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. İşte il il yeni hava durumu

Meteoroloji
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Çöl sıcakları başladı: İstanbul, Antalya ve birçok il için uyarı geldi - Resim: 1

Meteoroloji 23 Temmuz hava durumu raporuna göre il il hava durumu şöyle:

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Çöl sıcakları başladı: İstanbul, Antalya ve birçok il için uyarı geldi - Resim: 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Çöl sıcakları başladı: İstanbul, Antalya ve birçok il için uyarı geldi - Resim: 3

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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Çöl sıcakları başladı: İstanbul, Antalya ve birçok il için uyarı geldi - Resim: 4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 44°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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