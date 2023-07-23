Çöl sıcakları başladı: İstanbul, Antalya ve birçok il için uyarı geldi

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık