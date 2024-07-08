Çok Sayıda İlde Peş Peşe Orman Yangını: Saatlerdir Müdahale Sürüyor

Sıcak havaların etkisiyle yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

ALİAĞA'DAKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Aliağa ilçesi Karadut mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı otluk alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Aliağa Belediyesine bağlı su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

MUĞLA KONTROL ALTINDA

Muğla’nın Milas ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Ören Alatepe Mahallesinde başlayan yangın sonrası yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak yanan sahada soğutma çalışması başlatıldı.

İSTANBUL - KOCAELİ SINIRINDA ALEVLER YÜKSELDİ

İstanbul-Kocaeli sınırı Tepeören mevkiinde saat 12.15 sıralarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Teperön Mahallesi ile Gebze Balçık Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hurda eşyaların bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının buğday tarlaları ve fabrikaların bulunduğu alana sıçramaması için havadan ve karadan yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun uğraşı sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

MANİSA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Dualar Mahallesinde saat 12.15'te çıkan orman yangınına ekipler tarafından 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale devam ediyor.

Kaynak: İHA