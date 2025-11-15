Çok Büyük Acı... Böcek Ailesinden Anne ve İki Çocuğu Yan Yana Defnedildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye götürülen Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetti.

Anne ve çocukları için memleketleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Müslümana Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından anne ve 2 çocuğunun cenazesi, Bolvadin merkezde bulunan asri mezarlıktaki aile kabristanında yan yana defnedildi.

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise dün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ailenin yemek yediği, mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Anne ve çocuklarının cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınmıştı.

Kaynak: AA-DHA