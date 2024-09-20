Çok Az Suyla Yüksek Verim! Eskişehir'de Hasat başladı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'nde ayçiçeği üretimi tüm hızıyla devam ederken, çiftçiler hasat için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Mısıra göre daha az su tüketmesi sebebiyle tercih edilen ayçiçeği, bölgenin alternatif tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, gece gündüz demeden büyük bir özenle yetiştirdikleri mahsullerden yüksek verim beklediklerini belirtiyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir’de sulu tarım arazilerinde mısır üretiminin yaygın olduğunu, ancak su tüketiminin daha az olması nedeniyle ayçiçeğinin de tercih edildiğini belirtti. Gümüş, özellikle çerezlik ayçiçeğinin bölgede ağırlıklı olarak üretildiğini ifade etti.
Gündüzler Mahallesi’nde çiftçilik yapan Harun Esenoğlu, bu yıl çerezlik ayçiçeğinden 400-450 kilogram arasında bir verim beklediklerini söyledi. Fiyat beklentilerinin ise 75-78 bin lira arasında olduğunu belirten Esenoğlu, aksi takdirde zarar edeceklerini ifade etti. Çiftçilerin mahsullerine adeta bebek gibi baktığını vurgulayan Esenoğlu, "Ekiminden hasadına kadar büyük bir özenle çalışıyoruz. Sulama ve gübreleme konusunda titiz davranıyoruz" dedi.
Hasattan umutlu olduklarını dile getiren Esenoğlu, tarım alanlarında yaptıkları yoğun bakım sayesinde birinci sınıf ürünler elde ettiklerini belirtti. Esenoğlu, "Bakımını iyi yapmadığımızda verim düşer, bu da zarar anlamına gelir. Biz, köyümüzde yüksek kaliteli mahsuller yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.