Çok Az Suyla Yüksek Verim! Eskişehir'de Hasat başladı

Gündüzler Mahallesi’nde çiftçilik yapan Harun Esenoğlu, bu yıl çerezlik ayçiçeğinden 400-450 kilogram arasında bir verim beklediklerini söyledi. Fiyat beklentilerinin ise 75-78 bin lira arasında olduğunu belirten Esenoğlu, aksi takdirde zarar edeceklerini ifade etti. Çiftçilerin mahsullerine adeta bebek gibi baktığını vurgulayan Esenoğlu, "Ekiminden hasadına kadar büyük bir özenle çalışıyoruz. Sulama ve gübreleme konusunda titiz davranıyoruz" dedi.

Hasattan umutlu olduklarını dile getiren Esenoğlu, tarım alanlarında yaptıkları yoğun bakım sayesinde birinci sınıf ürünler elde ettiklerini belirtti. Esenoğlu, "Bakımını iyi yapmadığımızda verim düşer, bu da zarar anlamına gelir. Biz, köyümüzde yüksek kaliteli mahsuller yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.