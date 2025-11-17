COINO'nun Çöküşü! 6 Tutuklama, Milyar Liralık Akış ve Kayyım Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kripto varlık platformu COINO AŞ üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılık, 11 şüpheli için tutuklama, 7 kişi için adli kontrol talep etti. Sulh ceza hakimliği, 6 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

MASAK RAPORUNDA ŞÜPHELİ HAREKETLER

Başsavcılık, soruşturmanın MASAK raporuyla derinleştiğini açıkladı. Raporda yer alan tespitler şöyle:

2024 Temmuz–Aralık toplam para girişi: 211 milyon TL

2025 Ocak–Mayıs toplam para girişi: 11,9 milyar TL arasında olağan dışı artış olduğuna dikkat çekildi. Şirket hesaplarından 12,3 milyar TL’nin kripto platformlarına veya gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. 769 milyon USDT giriş, 769 milyon USDT çıkış, 330 milyon USDT’nin (13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan 'soğuk cüzdanlara' gönderildiği belirlendi.

YASA DIŞI BAHİS DETAYI

Şirket hesabıyla ilişkili 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, kart dolandırıcılığı gibi suçlardan kaydı bulundu. 172 kişi hakkında soruşturma veya dava olduğu tespit edildi. Aynı suç gelirlerinin COINO üzerinden kriptoya dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı değerlendiriliyor.

KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında 10 araç, 7 taşınmaz 16 şirket (COINO AŞ dahil) olmak üzere 637 milyon liralık mal varlığına el konuldu. COINO AŞ’ye ise mağduriyetlerin önlenmesi için TMSF kayyım olarak atandı.

Kaynak: AA