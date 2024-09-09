Çoğu Sürücü Bilmiyor Ama Bütün Araçlara Zorunlu Oldu: Yapmayana Rekor Ceza Var
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi ama çoğu sürücünün haberi yok. Arabasına bunu yapan yandı, büyük cezası var. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: İHA
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile tüm araç plakalarına zorunlu olarak karekod uygulanacak. Bu değişiklik, araç ve sürücü bilgilerine daha hızlı erişim sağlamayı amaçlıyor. Ancak birçok sürücü bu yenilikten habersiz ve eski plakalarla yola devam ediyor. Bu durumda olanlara ceza kesileceği uyarısı yapıldı.
Karekod uygulaması, araç plakalarında yer alacak il kodu ve harflerin arasına eklenecek. Bu karekod sayesinde araçların seri numarası, üretim yeri ve üretim tarihi gibi önemli bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.
Zorunlu hale gelen karekod uygulamasından pek çok araç sahibi henüz haberdar değil. Bu durum, tescil ettirilen plakaların karekodsuz olması halinde ceza ile sonuçlanabilir.
Karekod, plakaya 2 haneli bir seri numarası ile işlenecek. Ancak mevcut plakalar için herhangi bir değiştirme gerekliliği bulunmuyor. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tescil ettirilen plakalar, karekod uygulaması ile uyumlu hale getirilecek.
Ekspertiz firması yetkilileri ve galericiler, yeni düzenlemenin araç denetimlerini ve kontrollerini kolaylaştıracağını belirtiyor. Uygulamanın sektördeki şeffaflığı artıracağı ve dolayısıyla araçların güvenliğini sağlayacağı ifade ediliyor.