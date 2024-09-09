Çoğu Sürücü Bilmiyor Ama Bütün Araçlara Zorunlu Oldu: Yapmayana Rekor Ceza Var

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile tüm araç plakalarına zorunlu olarak karekod uygulanacak. Bu değişiklik, araç ve sürücü bilgilerine daha hızlı erişim sağlamayı amaçlıyor. Ancak birçok sürücü bu yenilikten habersiz ve eski plakalarla yola devam ediyor. Bu durumda olanlara ceza kesileceği uyarısı yapıldı.