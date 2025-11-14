Coğrafyaları Aşan İki Güçlü Ses... Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X İstanbul’da Buluştu!

İki farklı coğrafyanın adalet ve insan hakları mücadelesinde simgeleşen isimleri Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X, İstanbul’daki 'Yankılar' sergisinde buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın açılışını yaptığı sergi, iki ismin fikir dünyasını ve ortak direniş mirasını ziyaretçilere sunuyor.

İnsan hakları mücadelesi, adalet arayışı ve toplumsal dönüşümde iz bırakan iki farklı coğrafyanın iki simge ismi, Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Yankılar' sergisinde bir araya geldi. Sergi, her iki ismin fikir dünyalarındaki ortak mücadele hattını, inanç, özgürlük ve adalet kavramları üzerinden yeniden yorumluyor.

DÜŞÜNSEL YOLCULUK SUNUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın açılışını yaptığı sergi, ziyaretçilere sadece bir biyografi deneyimi değil, aynı zamanda düşünsel bir yolculuk sunuyor. Yankılar, Şenler’in Türkiye’de kadın hakları ve inanç özgürlüğü alanında verdiği direnişle, Malcolm X’in ABD’de ırkçılığa karşı yürüttüğü insanlık mücadelesini aynı çerçevede buluşturuyor.

Coğrafyaları Aşan İki Güçlü Ses... Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X İstanbul’da Buluştu! - Resim : 1

Sergide iki ismin mücadele yıllarından fotoğraflar, kişisel eşyalar, belgeler, ses kayıtları ve dönemin insan hakları hareketlerini belgeleyen materyaller yer alıyor. Ziyaretçiler ayrıca Şenler ve Malcolm X’in sözlerinden oluşturulan bir manifesto odasında onların sesleriyle yankılanan bir deneyim yaşayabiliyor. Sergi, ilk olarak Mart ayında Birleşmiş Milletler’de açılmış, ikinci etabı ise İstanbul’da 27 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Coğrafyaları Aşan İki Güçlü Ses... Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X İstanbul’da Buluştu! - Resim : 2

'ZULME BOYIN EĞMEYEN ÖNCÜ KARAKTERLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "İnsan hakları ve adalet konusunda çok güçlü iki ses olan Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X’in mücadelesini anlatan bu serginin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin bu sergiyi ziyaret etmesini önemsiyorum. Burada geçmişin zorluklarını, adalet için verilen direnişi açıkça görecekler." Erdoğan, konuşmasında Malcolm X’in "Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim, kimin için veya kime karşı olduğu önemli değil" sözlerini hatırlatarak, her iki ismin de 'zulme boyun eğmeyen, hakkı savunmaktan vazgeçmeyen öncü karakterler' olduğunu vurguladı.

