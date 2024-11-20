Çocuklarınızın Ne İçtiğini Biliyor Musunuz? Meyve Suyundan Kimyasal Çıktı, Hiperaktiviteye Neden Oluyor... Birçok Ülkede Yasak

SUNSET YELLOW NEDİR? ZARARLARI NELER?

E110, yani Sunset Yellow FCF veya Günbatımı Sarısı, birçok ülkede gıda renklendiricisi olarak kullanılan bir madde olmasına rağmen, bu katkı maddesi hakkında bazı sağlık endişeleri bulunuyor.

Alerjik Reaksiyonlar: E110, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar cilt döküntüleri, kaşıntı veya astım belirtileri şeklinde olabilir.

Hiperaktivite: 2007’de yayınlanan bir araştırmada, E110 da dahil olmak üzere bazı gıda boyalarının ve katkı maddelerinin çocuklarda hiperaktiviteye neden olabileceği belirtilmiştir. Bu çalışma sonucunda, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve İngiltere’nin Gıda Standartları Ajansı gibi bazı kuruluşlar, bu boyaların ve katkı maddelerinin güvenliği konusundaki kılavuzlarını gözden geçirmiştir.

Diğer Olası Etkiler: Bazı azo boyalarının (E110 bir azo boyasıdır) potansiyel olarak kanserojenik veya genotoksik olabileceğine dair endişeler bulunmaktadır. Ancak, E110’un bu etkilere sahip olduğuna dair kesin kanıtlar henüz yoktur.