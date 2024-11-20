Çocuklarınızın Ne İçtiğini Biliyor Musunuz? Meyve Suyundan Kimyasal Çıktı, Hiperaktiviteye Neden Oluyor... Birçok Ülkede Yasak
'Meygün' marka şeftali aromalı içecekte 'Sunset Yellow' tespit edildi. Petrol türevi kimyasal olduğu bilinen 'Sunset Yellow' çocuklarda hiperaktivite bozukluğundan alerjik reaksiyonlara kadar birçok soruna neden olabiliyor. Ayrıca bu madde birçok ülkede yasaklanmış durumda. İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşaladığı listeler tüm Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Bakanlıkla birlikte gıda üzerine çalışan birçok sosyal medya hesabı da market raflarında sağlığı tehlikeye sokan ürünleri mercek altına almayı sürdürüyor.
Son skandalı ise Gıda Dedektifi duyurdu. YouTube'dan yaptıkları 'Gıda Panorama' adlı programda 'Meygün' marka şeftali aromalı içecekte 'Sunset Yellow' denen petrol türevi kimyasal tespit edildiği aktarıldı. 'Sunset Yellow'un çocuklarda aktivite bozukluğunu tetiklediği belirtildi.
Gıda Dedektifi'nden yapılan paylaşımda, "Yapay aroma vericilerle tatlandırılan ve kimyasallarla renklendirilen ürünleri çocuklarımız şeftali suyu diye tüketiyor. Sunset Yellow denen şey çocuklarda aktivite bozukluğunu tetikleyen petrol türevi kimyasaldır" denildi.
SUNSET YELLOW NEDİR? ZARARLARI NELER?
E110, yani Sunset Yellow FCF veya Günbatımı Sarısı, birçok ülkede gıda renklendiricisi olarak kullanılan bir madde olmasına rağmen, bu katkı maddesi hakkında bazı sağlık endişeleri bulunuyor.
Alerjik Reaksiyonlar: E110, bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar cilt döküntüleri, kaşıntı veya astım belirtileri şeklinde olabilir.
Hiperaktivite: 2007’de yayınlanan bir araştırmada, E110 da dahil olmak üzere bazı gıda boyalarının ve katkı maddelerinin çocuklarda hiperaktiviteye neden olabileceği belirtilmiştir. Bu çalışma sonucunda, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve İngiltere’nin Gıda Standartları Ajansı gibi bazı kuruluşlar, bu boyaların ve katkı maddelerinin güvenliği konusundaki kılavuzlarını gözden geçirmiştir.
Diğer Olası Etkiler: Bazı azo boyalarının (E110 bir azo boyasıdır) potansiyel olarak kanserojenik veya genotoksik olabileceğine dair endişeler bulunmaktadır. Ancak, E110’un bu etkilere sahip olduğuna dair kesin kanıtlar henüz yoktur.
UYARI ETİKETİ EKLENMESİ ZORUNLU
E110’un çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun semptomlarını artırabileceğine dair endişeler nedeniyle, Avrupa’da E110 içeren gıdalara belirli bir uyarı etiketi eklenmesi zorunlu.
BİRÇOK ÜLKEDE YASAK
Birçok ülkede E110’nun kullanımı belirli sınırlamalara tabi ve bazı ülkelerde belirli ürünlerde kullanımı sınırlandırılmış veya yasaklanmıştır.