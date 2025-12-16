Çocuklarının Boğazına Bıçak Dayayan 'Baba'ya Tahliye!

İzmir’de iki çocuğunun boğazına bıçak dayadığı için yargılanan sanık hakkında verilen tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Sanığın başka bir dosyadan hükümlü olduğu için cezaevinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak iki çocuğunun boğazına bıçak dayadığı iddiasıyla “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan Şiyar Alpaslan hakkında verilen tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

BIÇAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te o zamanki eşi F.C'yi görüntülü arayıp, yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu.

Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı. Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi. Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen duruşmada sanık, tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası sanık, yeniden tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇU

Mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı. Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek, kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi. Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi'nce sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmedildi ve dosya İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'BIÇAĞI KESİNLİKLE BOĞAZINA DAYAMADIM'

Sanık Şiyar Alpaslan, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Salonda tutuklu sanığın yanı sıra avukatlar yer alırken, F.C. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Öte yandan çiftin geçen hafta resmen boşandıkları belirtildi.

Söz verilen sanık, aldatıldığını savunarak, "Aldattığı kişiyle telefonda fotoğrafları vardı. Kaçtığı kişiyle birlikte beni tehdit etti. 'Senden olan çocukları istemiyorum' dedi. Defalarca karakola gittim, yardımcı olmadılar. Pişmanım, bu olay hep gözümün önüne geliyor. Eşim ve çocuklarıma bakmak için gece gündüz çalıştım. Bir anlık öfkeyle sinirle ne yaptığımı bilmiyorum, bıçağı kesinlikle boğazına dayamadım" diye konuştu.

Mahkeme başkanının önceki ifadeleriyle çelişkiler olduğunu hatırlatması üzerine Alpaslan, "Bir anlık öfkeyle kendimi ve çocuklarımı öldürmek istedim" diyerek tahliye talebinde bulundu.

Kaynak: DHA

