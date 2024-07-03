Çocuklarını Öldüren Babayla İlgili Korkunç İddia! 'Katliam Yapacağım' Demiş

Ankara'da rehin aldığı iki çocuğunu katlederek intihar eden Murat Keklik'in evli olduğu Cemile Keklik ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Murat Keklik'in hakkında uzaklaştırma kararı verildiği duruşma salonunda ise "Katliam yapacağım" dediği öne sürüldü.

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Çocuklarını Öldüren Babayla İlgili Korkunç İddia! 'Katliam Yapacağım' Demiş

Olay dün Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Keklik isimli erkek rehin aldığı 14 yaşındaki oğlu Yağız Keklik ile 11 yaşındaki kızı Doğa Keklik'i silahla katletti. Fail daha sonra aynı silahla intihar etti.

'KATLİAM YAPACAĞIM'

Olayın tanıklarından olan komşu Yaşar Aydın ise Murat Keklik'in evli olduğu Cemile Keklik ile boşanma aşamasında olduğunu söyleyerek o anları şöyle anlattı:

"Dışarı çıkmıştım. Bahçede bir kişinin telaşlı halde telefonda konuştuğunu ve rehin alma durumu olduğundan bahsettiğini duydum. Durumu sorduğumda, çocukların rehin alındığını söyledi. O sırada başka bir çocuk daha içerideydi. Ona da bir şey olmasından korktum. Sonra onu dışarıda gördüm. Evden çıkmıştı. Saldırganın eşi ile boşanma aşamasında olduğu için uzaklaştırma kararı vardı. Söylenenlere göre ise daha önce bir duruşmada, ‘Ben katliam yapacağım' demiş."

'ÇOCUKLAR 'BABA YAPMA' DİYE BAĞIRMIŞ'

Durumun farkına polisler gelince vardıklarını söyleyen Aydın, "Komşularımız çocukların ‘Baba yapma' diye seslerini duymuş" dedi.

Kaynak: İHA

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