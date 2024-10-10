Çocukların Bayıla Bayıla Yediği Ünlü Şeker Markasında Büyük Tehlike! Market Raflarından Apar Topar Toplatılıyor

Ünlü şeker markası ülke genelinde boğulma riski nedeniyle geri çağrıldı. Bu ürün, süpermarket raflarından tamamen kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Çocukların Bayıla Bayıla Yediği Ünlü Şeker Markasında Büyük Tehlike! Market Raflarından Apar Topar Toplatılıyor - Resim: 1

Berlin Gıda Denetim Kurumu'nun uyarısı üzerine, Orient Master GmbH'nin 1500 gramlık "Jelly Straws" ürünü Almanya genelinde market raflarından kaldırıldı. Özellikle çocuklar için ciddi boğulma tehlikesi oluşturan ürün, kıvamı ve tüketim şekli nedeniyle geri çağrıldı.

Müşterilerden bu ürünü aldıkları mağazalara iade etmeleri istenirken iade edilen ürünlerin bedeli geri ödeniyor. 23 Ağustos itibariyle, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin gibi birçok eyalette geri çağırma süreci başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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