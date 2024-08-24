Çocukların Ateşle Oyunu Parkı Küle Çevirdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Eşref Dincer Mahallesi Ulaşan Sokak'ta bulunan çocuk oyun parkında bugün saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Çocukların yediklerini yakması sonucu alevler parkta bulunan plastik oyun aletlerinin de yanmasına neden oldu.

Yangında çıkan dumanlar ilçenin birçok mahallesinden görüldü. Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiyenin zamanında yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Belediye Başkanı Şürkü Deviren, "Parkta çocuklar yediklerini yakınca yangın çıktı. Ekiplerimiz söndürdü. Sadece maddi hasar meydana geldi" dedi.

Kaynak: DHA