Çocuklar Robotik Kodlamayla Tanışıyor

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'ndeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde çocuklara robotik kodlama dersleri veriyor. 3, 4 ve 5 yaş çocuklar için verilen eğitimlere kayıtlar devam ediyor.

Çocuklar Robotik Kodlamayla Tanışıyor

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde robotik kodlama eğitimleri veriyor. Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde verilen robotik kodlama derslerinde çocuklar eğlenerek öğrenme şansı buluyor. Merkezde Bilim Yunusemre Teknoloji Öğretmeni Enes Göde tarafından verilen dersler haftada bir saat tüm Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde veriliyor.

Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde hafta içi her gün 3, 4 ve 5 yaş sabah 08.30 ile 12.30 öğleden sonra 13.30 ile 17.30 saatleri arasında iki grup halinde verilen eğitimlere kayıtlar devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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