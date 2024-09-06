Çocuk Parkındaki Kavga Kanlı Bitti! Kardeşini Darp Eden Çocuğu Bıçakla Yaralandı

Eskişehir’de 14 yaşındaki bir çocuk kendisinden bir yaş küçük çocuğu darp etti. Bunu öğrenen çocuğun abisi, kardeşini darp eden 14 yaşındaki çocuğu bıçakla yaraladı.

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Çocuk Parkındaki Kavga Kanlı Bitti! Kardeşini Darp Eden Çocuğu Bıçakla Yaralandı

Eskişehir Emek Mahallesi Harika Sokak’ta bulunan bir çocuk parkında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu M.N. (14), kendisinden küçük bir çocuğu darp etti. Kardeşinin darp edildiğini öğrenen 13 yaşındaki H.A.K., olay yerine gelerek M.N. ile kavga etmeye başladı. Kavganın ardından evine gidip bıçak alan ve olay yerine tekrar gelen H.A.K., M.N.’yi bacağından ve omzundan bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 2 yerinden bıçaklanarak yaralanan M.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan M.N.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis ekiplerince H.A.K. isimli çocuk gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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