'Çocuk Gizliliği Yasalarını İhlal Etti': Disney 10 Milyon Dolar Ceza Ödeyecek

The Walt Disney Company, YouTube'a yüklenen ve milyarlarca izlenmeye ulaşan bazı videolarda çocukların gizliliğine ilişkin yasaların ihlal edildiği iddiaları üzerine 10 milyon dolar idari para cezası ödemeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, federal mahkemenin, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından Disney'e yöneltilen suçlamalara ilişkin davayı anlaşmalı kararla sonuçlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların Çevrim İçi Gizliliğinin Korunması Yasası" kapsamında, internet sitesi ve çevrim içi hizmet işletmecilerinin 13 yaşından küçük çocukların kişisel bilgilerini, ebeveynlere bildirimde bulunmadan ve ebeveyn onayı almadan toplamasını, kullanmasını veya paylaşmasını yasakladığı hatırlatıldı.

10 MİLYON DOLAR CEZA ÖDEYECEK

Anlaşma kapsamında Disney'in 10 milyon dolar idari para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirilen açıklamada, ayrıca YouTube'daki faaliyetlerinde bu yasaya uygun hareket edilmesini sağlamak üzere bir uyum programı oluşturmasının şart koşulduğu aktarıldı.

FTC tarafından federal mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde, Disney'in YouTube'daki bazı video içeriklerini çocuklara yönelik olarak uygun şekilde işaretlemediği, bu nedenle Disney ve onun adına hareket eden üçüncü tarafların çocuklara hedefli reklamlar yönelttiği ve ebeveyn izni olmaksızın çocukların kişisel verilerini topladığı ileri sürülmüştü.

Dilekçede, Disney'in YouTube'daki videolarının ABD'de milyarlarca izlenmeye ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

