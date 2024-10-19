Çocuğun Bayrak Hassasiyeti Duygulandırdı: Polis Ekipleri Bayrak Hediye Etti

Kayseri'de, yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan 12 yaşındaki çocuğun hassasiyeti duygulandırdı. Polis ekipleri tarafından çocuğa bayrak hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir evin bahçesinde yer alan direkteki Türk bayrağına zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İncelenen kamera görüntüleri kapsamında, 12 yaşında bir çocuğun yıpranan bayrağı öpüp, yanında götürdüğü belirlendi.

Polis ekipleri, bayrağı yıpranan vatandaş ve yıpranan bayrağı öpüp yanında götüren ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşarak, bayrak hediye etti. Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli, "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz" diyerek, öpüp alnına koyduğu bayrağı çocuğa teslim etti. Kendisine hediye edilen bayrağı öpüp, alnına koyarak teslim alan çocuk ise polis ekipleri ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA