'Çocuğa Şiddet'e Karşı Kritik Hamle! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Çocuklara karşı işlenen suçların artması ülkede infial yaratırken, çocukların korunmasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

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'Çocuğa Şiddet'e Karşı Kritik Hamle! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye'de son haftalarda gündemden düşmeyen kadın ve çocuk cinayetleri toplumda huzursuzluk ve endişe yaratıyor. Tepkiler üzerine harekete geçen iktidar, çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurdu ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Çocuğa Şiddet'e Karşı Kritik Hamle! Resmi Gazete'de Yayımlandı - Resim : 1

Karara göre, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

'Çocuğa Şiddet'e Karşı Kritik Hamle! Resmi Gazete'de Yayımlandı - Resim : 2

22 ÜYE OLACAK

Araştırmayı yapacak komisyon 22 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

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Kaynak: AA

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