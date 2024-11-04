Coca Cola'da Metal Parçası Tehlikesi! Milyonlarca Şişe Marketlerden Geri Toplatılıyor

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Almanya'da Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Kuzey Ren-Vestfalya, Renanya-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde satılan bazı Coca-Cola şişelerinin geri çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, geri çağırılan içeceklerin, Coca-Cola HBC Avusturya GmbH tarafından üretilenler olduğu, “Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH” tarafından üretilen ürünlerde bir sorun olmadığı belirtildi.