Coca Cola'da Metal Parçası Tehlikesi! Milyonlarca Şişe Marketlerden Geri Toplatılıyor
Coca-Cola, Avusturya'da başlattığı geri çağırma çalışmalarını Almanya'ya da da genişleterek, ülkede birçok yerde satılan milyonlarca ürününü geri toplama kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya'da 0,5 litrelik Coca-Cola, Fanta, Sprite ve MezzoMix şişelerinden oluşan yaklaşık 28 milyon ürünün geri çağrıldığı duyurulmuştu. Şimdi Almanya'nın 7 bölgesinde benzer bir geri çağırma süreci başladı. Coca-Cola, Almanya genelinde bu içeceklerin toplatılacağını duyurdu.
METAL PARÇACIKLAR OLABİLİR
Almanya'da Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Kuzey Ren-Vestfalya, Renanya-Pfalz ve Thüringen eyaletlerinde satılan bazı Coca-Cola şişelerinin geri çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, geri çağırılan içeceklerin, Coca-Cola HBC Avusturya GmbH tarafından üretilenler olduğu, “Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH” tarafından üretilen ürünlerde bir sorun olmadığı belirtildi.
Şirket, üretim sürecindeki bir hata nedeniyle pet şişelerde metal parçacıklarının bulunma olasılığı olduğunu ve bu nedenle "Coca-Cola, Fanta, Sprite ve MezzoMix" gibi ürünleri güvenlik amacıyla geri çağırdıklarını duyurdu.