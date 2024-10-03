Coca Cola Tesislerini Kapatıyor: Tarih Belli Oldu

İçecek devi Coca-Cola, 2025 yılında Almanya'daki beş üretim ve lojistik tesisini kapatacağını ve 6,500 çalışandan 500'ünün işten çıkarılacağını duyurdu. Şirket yetkilileri, bu kararın artan pazar rekabeti ve sektörün lojistik süreçlerindeki dönüşümle ilgili fiyat baskılarının bir sonucu olduğunu açıkladı.