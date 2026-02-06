ClubHouse Bebek’e Uyuşturucu Baskını: İfadeler Şok Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’a uzanan soruşturmada yeni bir adres daha gündeme geldi. Yıldırım’ın gizli ortağı olduğu öne sürülen Bebek’teki ClubHouse isimli spor salonu ve restorana polis baskın düzenledi.

ÇOK SAYIDA POLİS KATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyona yaklaşık 100 polis ve 5 narkotik dedektör köpeği katıldı. Ünlü isimler, iş insanları ve dizi oyuncularının sıkça gittiği belirtilen mekânda gün boyu arama yapıldı.

ŞOK SUÇLAMA

Soruşturma dosyasına giren yeni ifadelerde ClubHouse’un yalnızca spor salonu ve restoran olarak kullanılmadığı, akşam saatlerinde ise uyuşturucu ve fuhuş partilerinin düzenlendiği iddia edildi. İfadelerde Muzaffer Yıldırım’ın Bebek Otel’de tanıştığı kadınlara mekanda VIP üyelik vererek bu organizasyonlara dahil ettiği öne sürüldü.

Üç aşamalı üyelik sistemiyle dışarıdan girişe kapalı olduğu belirtilen mekanda spor alanları, toplantı odaları ve özel bölümler bulunduğu öğrenildi. Görünürde spor salonu olarak faaliyet gösteren işletmenin geceleri özel davetlere sahne olduğu iddialar arasında yer aldı.

İŞLETMECİ TANIDIK ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda suç unsuruna rastlanmazken, ClubHouse’un işletmecisi olduğu belirtilen ve Yeşilçam’da 'Afacan' lakabıyla tanınan Menderes Utku soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi