Cizre'de Termometreler 49 Dereceye Dayandı, Sokaklar Bomboş Kaldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 49 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklar nedeniyle gündüz saatlerinde cadde ve sokak boş kaldı.

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Yüksek hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkilerken, en yüksek sıcaklık değerlerinden biri yine Cizre'de görüldü.

TERMOMETRELER SINIRA DAYANDI

Termometrenin 49 dereceyi gösterdiği Cizre'de kavurucu sıcaklıklar halkın günlük hayatını da olumsuz etkiledi. Gündüz saatlerinde sokaklar büyük oranda boş kalırken, vatandaşlar akşamları dışarı çıkmayı tercih ediyor.

'DÖNER SICAĞINA ALIŞTIK, CİZRE SICAĞINA ALIŞAMADIK'

Sıcaklıklara alıştıklarını ifade eden döner ustası Sipan Kümür, "Sıcaklara alıştık, dışarısı 49 derece, içerisi 80 derece ama döner sıcaklığı dışardaki sıcaklıktan iyidir. Döner sıcaklığına alıştık, Cizre sıcaklığına alışamadık. Bu sıcaklarda çalışanlara Allah kolaylıklar versin" dedi.

Sıcaklardan dolayı klimanın çalışmadığını aktaran döner ustası Serdar Elçin de "Serinlemek için klima kullanıyoruz ama gördüğünüz gibi salon tipi klimamız var çalışmıyor. İş yerimizde en az 4 klima olması lazım ama maalesef onlar da bu sıcaklardan dolayı çalışmadığı için serinleyemiyoruz" diye konuştu.

'SERİNLEMEK İÇİN NÖBETLEŞE ÇALIŞIYORUZ'

Yunus Rahat ise, "Bu sıcaklığa kimse dayanamaz, gerçekten çok sıcak. Serinlemek için ustamızla nöbetleşe çalışıyoruz. Ama bu sıcaklıklara klima da dayanmıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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