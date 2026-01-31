Cizre'de Feci Kaza! Şarampole Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir mikrobüs şarampole devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Cizre'de Feci Kaza! Şarampole Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan Mohsın Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (53) yönetimindeki mikrobüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nabel Oahab Jasem Jasem (50), Ahmet Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60), Shareef Mustafa Husseın Chachan (51), Rıhab Waleed Ahmet Al Tawaeel (51), Shareef Thaaer Mohammed Al Hayo (39), Safwan Salah Mohammed (58) ve Khalıd Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (55) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Nabel Oahab Jasem Jasem ile Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

