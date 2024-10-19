Cizre'de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı.

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Cizre'de Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlenen farklı etkinliklerle başladı.

29 Ekim etkinlikleri kapsamında Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından okullarda farklı etkinlikler düzenlendi. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi koordinesinde gerçekleşen etkinlikte Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Vali Kamil Acun Ortaokulunun duvarını Atatürk portresi ile renklendirdi.

Ekipler, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte ay yıldızlı Türkiye haritasının yanında el izleriyle Atatürk portresinin altına sözünü ve imzasını attı.

Kaynak: İHA

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