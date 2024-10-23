Citroen'in Üst Üste Koyulmuş Ters V Harfine Benzeyen Logosunun Gizli Anlamı Bakın Neymiş

Citroën, Fransız otomobil sektörünün köklü markalarından biri olarak, logosuyla da dikkat çekiyor. 1919 yılında otomobil üretmeye başlayan Andre Citroën, markasını kurmadan önce dişli çarklar üretimi yapıyordu. Bu bağlamda, markanın ikonik logosu, üst üste dizilmiş "V" şeklindeki dişlilerden oluşuyor.

Zaman içinde logo, çeşitli değişimlere uğradı. 1921-1936 yılları arasında oval form, mavi zemin üzerindeki altıgenle değişirken, 1930'ların başlarında yüzen motorları simgeleyen yeni bir tasarım ortaya çıktı. 1969'da beyaz bir elipsin içinden çıkan sarı şeritler, Citroën ismini mavi bir kareyle bütünleştirdi.

1985 yılında ise modern bir imaj yaratmak amacıyla logo, beyaz kirişler ile kırmızı bir kare içinde yeniden tasarlandı. Günümüzdeki hâline gelene dek birçok küçük değişim geçiren logo, geçmişten günümüze süregelen bir geleneğin temsilcisi oldu.

Citroën'in logosu, yaratıcılığı ve mükemmel tasarımı simgelemekte. Andre Citroën'in vizyonunu yansıtan bu tasarım, markanın kimliğini güçlendiren önemli bir unsur olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi