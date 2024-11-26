Cips Standı Kaçtı, Market Sahibi Kovaladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde marketin kapısının önünde duran cips standı fırtınanın etkisiyle ufak bir 'gezinti'ye çıktı. Adeta stant kaçtı, market sahibi kovaladı.

Kaynak: DHA

Market Mersin
Cips Standı Kaçtı, Market Sahibi Kovaladı - Resim: 1

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir marketin kapısının önünde duran tekerlekli cips standı, fırtınanın etkisiyle metrelerce ilerledi.

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Cips Standı Kaçtı, Market Sahibi Kovaladı - Resim: 2

Market sahibinin arkasından koştuğu stant, bir otomobile çarparak durdu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cips Standı Kaçtı, Market Sahibi Kovaladı - Resim: 3

Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir marketin kapısının önündeki tekerlekli cips standı, etkili olan fırtına nedeniyle ilerlemeye başladı.

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Cips Standı Kaçtı, Market Sahibi Kovaladı - Resim: 4

Önce yola inen ardından da ara sokağa giren stant metrelerce ilerledi.

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Cips Standı Kaçtı, Market Sahibi Kovaladı - Resim: 5

İş yeri sahibinin peşinden koştuğu stant, bir otomobile çarptı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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