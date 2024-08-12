Cinsel İstismarla Suçlanan Öğretmen Başka Okulda Görevlendirildi: 'Hala Öğretmenlik Yapmasını Kabul Edemiyoruz'

İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan bir ortaokulda görev yapan Fen Bilgisi öğretmeni F.Ş. hakkında “Basit yaralama, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

İstismara uğradığı öne sürülen 12 yaşındaki N.T.’nin avukatı Selen Göreci Palavar, hazırlanan iddianameye itiraz etti. İstismar şüphelisi F.Ş.’nin başka bir okulda görevlendirilmesine de tepki gösterilirken, konu Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Bayındır Kaymakamlığı’na bildirildi.

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre, avukat Palavar, konuya ilişkin “Şüphelinin yaz dönemi meslek içi eğitimlere katıldığını ve yeni dönem için de başka bir okula görevlendirildiğini sehven öğrendik. Dosya kapsamına sunduğumuz deliller ve ihbarlar sonucu şahsın pedofili olma şüphesi yüksekken hâlâ öğretmenlik yapması ve çocuklarla toplumda temas halinde olmasını kabul edemiyoruz. Şüpheli hakkında yeni ihbarlar, yeni bilgiler alıyoruz. Şahsı tanıyan herkes hareket ve davranışlarındaki tutumdan her zaman kendisinden şüphelendiklerini belirtiyor” ifadelerini kullandı.