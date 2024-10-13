Cinsel İstismar Suçundan 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Cinsel istismar suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan firari S.A., Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Cinsel İstismar Suçundan 12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranana şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde cinsel istismar suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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