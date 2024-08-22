Cinsel İçerikli Video Gönderdi, 276 Bin TL Dolandırıldı

Trabzon'da kadın olduğunu düşündüğü kişiye cinsel içerikli video gönderen kişi, dolandırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinsel İçerikli Video Gönderdi, 276 Bin TL Dolandırıldı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde bir genç, kız arkadaş bulmak için internette tanıştığı kişiye cinsel içerikli video gönderen kişi 276 bin TL dolandırıldı.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yaşayan M.Y. (24) isimli genç, arkadaş bulma sitesinde tanıştığı ve kadın olduğunu düşündüğü kişiye tek seferlik cinsel içerikli videosunu çekip gönderdi. Daha sonra kendisini arayan ve avukat olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi ile 7 kez değişik miktarlarda toplam 276 bin TL'yi şüphelilerin hesabına gönderen M.Y. daha sonra kendisini arayan şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını fark ederek İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda inceleme başlatıldı.

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