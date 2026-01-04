Çin’den ABD’ye Sert Mesaj! 'Maduro’yu Derhal Serbest Bırakın'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin, ABD’nin düzenlediği askeri operasyon sonucu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarılmasına tepki gösterdi. Pekin yönetimi, Washington’a Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, söz konusu operasyonun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin güç kullanarak Maduro ve eşini ülkeden kaçırdığı yönündeki iddiaların büyük endişeyle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, ABD’nin bu eyleminin uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel kurallarına aykırı olduğu belirtildi ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerinin ihlal edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“ABD’yi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kişisel güvenliğini güvenceye almaya, onları derhal serbest bırakmaya ve Venezuela hükümetini devirme girişimine son vererek sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çağırıyoruz.”

Çin, bir gün önce yaptığı açıklamada da egemen bir ülkenin devlet başkanına karşı güç kullanılmasını kınadığını duyurmuştu.

Öte yandan, olaylar Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama ve uçak seslerinin duyulmasının ardından tırmandı. Venezuela yönetimi, bu gelişmelerin ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerindeki sivil ve askeri hedeflere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD cephesinde ise dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores’e yönelik suç duyurusunda bulunulduğunu ve Maduro hakkında “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti.

Venezuela yönetimi, gelişmelerin ardından uluslararası topluma ABD’yi kınama çağrısında bulundu. Bazı ülkeler Washington’un hamlesini eleştirirken, bazı ülkeler ise ABD’ye destek açıklamaları yaptı.

Kaynak: AA