Çin’de Yangın Faciası, 8 Ölü 15 Yaralı

Çin'in Hebei eyaletindeki bir gıda pazarında çıkan yangın sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou şehrinin Qiaoxi bölgesindeki bir gıda pazarında yerel saatle 08.40 sıralarında yangın çıktı.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yetkililer, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Alevler, bir buçuk saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

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Kaynak: İHA

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