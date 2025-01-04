Çin’de Yangın Faciası, 8 Ölü 15 Yaralı
Çin'in Hebei eyaletindeki bir gıda pazarında çıkan yangın sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Zhangjiakou şehrinin Qiaoxi bölgesindeki bir gıda pazarında yerel saatle 08.40 sıralarında yangın çıktı.
8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yetkililer, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Alevler, bir buçuk saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi.
Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.
Kaynak: İHA
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