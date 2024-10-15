Cinayete Kurban Girmişti! Toprağa Verildi

Çorum'un Alaca ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada silahla vurulan Bolatcık köyü muhtarı Gazi Güler, toprağa verildi.

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Cinayete Kurban Girmişti! Toprağa Verildi

Alaca'ya bağlı Bolatçık köyünde önceki gün arazi anlaşmazlığı sonucunda yaşanan olayda, Köy muhtarı Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ve aynı köyden Secaattin Doğan tarafından silahla vuruldu. Muhtar Güler olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan kardeşi Orhan Güler ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Bolatcık köyü muhtarı Gazi Güler'in cenazesi adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak köye getirildi. Cenaze öğle namazını müteakip Bolatcık köy caminde kılınan cenaze namazının ardından köyde bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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