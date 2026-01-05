Cinayete Kaza Süsü Vermek İstemiş! Planı, Çocuğun İfadesiyle Suya Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’da bir otomobilin bariyere çarpmasıyla kayıtlara geçen olayın, planlı bir cinayet olduğu iddianameyle ortaya çıktı. Küçük bir çocuğun tanıklığı dosyanın seyrini değiştirdi. 21 Aralık 2024 akşamı Aydın–İzmir kara yolunda meydana gelen kazada, 09 EB 225 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan 28 yaşındaki Derya Buçan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Rıdvan Buçan (34) ile 8 yaşındaki oğlu D.B. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE SIRADAN BİR KAZA SANILDI...

Başlangıçta trafik kazası olarak değerlendirilen olay, jandarmanın yürüttüğü soruşturmada farklı bir boyut kazandı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan küçük D.B., araçta anne ve babası arasında tartışma yaşandığını, ardından bir silah sesi duyduğunu ve annesinin ağzından kan geldiğini söyledi. Çocuk, babasının silah sesini "Dışarıdan geldi" diyerek geçiştirdiğini de anlattı.

OTOPSİYLE KESİNLEŞTİ

Otopsi raporunda Derya Buçan’ın trafik kazası nedeniyle değil, başından ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurşunun en az 40 santimetre mesafeden ateşlendiği belirlendi. Bu bulgular üzerine gözaltına alınan Rıdvan Buçan, sorgusunda eşini otomobildeyken tabancayla vurduğunu, ardından olayı gizlemek için bariyere çarptığını itiraf etti.

TELEFONUNDAN DELİLLER ÇIKTI

Savcılığın hazırladığı iddianamede, sanığın olaydan üç gün önce telefonunda 'ev yapımı silah' araması yaptığına da yer verildi. Bu detay, cinayetin önceden planlandığına dair önemli bir delil olarak dosyaya girdi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Rıdvan Buçan hakkında 'eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kendi çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 14 ila 21 yıl hapis cezası talep etti. İddianame Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA