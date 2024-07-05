‘Cin Musallat Oldu’ Diyerek Çocuklara Tecavüz Etti! Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza

Eyüpsultan’da elektrik işi yapan Cüneyt Vural kendisini topluma hoca diye tanıttı. Muska, büyü gibi şeyler yaptığını iddia eden Vural o ilçede itibar topladı. Yardım isteyenleri nefesiyle iyileştirdiği söylemler alıp başını gitti. Toplumda adı ‘cinci hoca’ diye anılmaya başladı.

‘CİNLER MUSALLAT OLDU’ DİYEREK KANDIRDI

Teyzesi zaman zaman baygınlık geçiren Y.U. 15 yaşındaydı. Liseye gidiyordu. Teyzesine cinlerin musallat olduğu söylendi. Cüneyt Vural’a götürüldü. Y.U. Vural ile böylelikle tanıştı. Vural, teyzeye okunmuş su ve muska verdi. Y.U.’nun numarasını aldı. Y.U. ile konuşmaya başlayan Vural, ona da cinlerin musallat olduğunu söyledi. Çocukla zaman zaman kafede buluşan Vural, bu görüşmeler ilerledikçe çocuğu Polenezköy'de bulunan "Synosse" isimli otele götürdü. Bu otelde başlangıçta taciz olarak başlayan eylemler, daha sonra tecavüze dönüştü. Vural, çocuğu her otele götürdüğünde gözüne gözlük, kafasına şapka taktırdı ve bir otel odasında defalarca kez tecavüz etti.

Y.U., Cüneyt Vural'dan kaçıp kurtulmak istedi. Ancak Vural'ın "varlıklarım (cinlerinin) senin peşini bırakmaz" sözlerine inanıp korktu. Yaşadıklarını kimseye anlatamadı. Y.U. bu süreçte arkadaşı M.A.'yı da cinci hoca Cüneyt Vural ile tanıştırdı.

‘ERKEK KARDEŞİN RÜYASINDA SENİ GÖRÜYOR’

16 yaşındaki M.A., Cüneyt Vural ile ilk kez Gaziosmanpaşa'da bir kafede buluştu. Oldukça heyecanlı olan M.A.'ya Vural, "Sen de 3 harfli var. Sana yardımcı olacağım. İkiz kardeşin rüyasında seni müstehcen olarak görüyor. Erkek kardeşin seni rüyasında görmekten mutlu oluyor ve bu durum seni sarsıyor. Sende azmışlık var ve bunu bir şekilde atman lazım..." şeklinde ifadeler kullandı. M.A.’nın yaşayacağı dehşette böylelikle başladı.

BABA EMNİYETE GİDİP ŞİKAYET ETTİ

Cinci hoca Cüneyt Vural'ın "kerameti" M.A.’nın ailesine yaşananları anlattığı güne kadar devam etti. 22 Şubat 2023 tarihinde Emniyet'e yapılan bir şikayete kadar devam etti. M.A.'nın babası R.A. Eyüpsultan'da bulunan bir karakola giderek çocuğunun kendisine anlattığı istismar gerçeğini anlattı.

24 YIL HAPİS CEZASI ALDI

M.A.’nın ailesinin şikayetiyle Vural’ın hakkında İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dün karara başlandı. Vural, “Çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Y.U.’ya yönelik eylemleri nedeniyle açılan dava ise devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem