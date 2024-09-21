Çin Hayvanat Bahçesinde Skandal: Panda Diye Sergiledikleri Hayvan Bakın Neymiş!

HAYVANAT BAHÇESİ MÜDÜRÜ KABUL ETTİ

Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'nin müdürü, gelen tepkiler üzerine yaşanan durumu kabul etmek zorunda kaldı. Müdür yaşanan duruma ilişkin olarak, "Adımızdan da anlaşılacağı gibi, biz 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'yiz. Bunlar, pandalar olarak boyanan Chow Chow köpekleri, çünkü bu bizim uzmanlık alanlarımızın bir parçası" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Çin'de köpeklerin pandalara veya diğer vahşi hayvanlara benzetilerek boyanması, ilk kez yaşanan bir olay değil. Daha önce de Jiangsu eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde, iki köpeğin pandalara benzemesi için boyandığı ortaya çıkmış ve bu durum geniş tepkilere yol açmıştı. Olayın ardından hayvanat bahçesi, köpeklerin boyandığını kabul ederek eleştirilerin hedefi olmuştu.