Çin Hayvanat Bahçesinde Skandal: Panda Diye Sergiledikleri Hayvan Bakın Neymiş!
Çin'deki bir hayvanat bahçesi, yıllardır 'panda' olarak tanıtılan iki hayvanın gerçekte boyanmış köpekler olduğunu kabul etti.
Kaynak: Sputnik
Guangdong eyaletinde bulunan 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'nde yer alan panda görünümü verilen 2 hayvanın, tüylü chow chow cinsi köpekler olarak ortaya çıktı.
Bir ziyaretçi tarafından kaydedilen görüntüler, hayvanların gerçek kimliğini açığa çıkardı ve bu videolar, Çin'in TikTok platformu olan Douyin'de paylaşılarak viral hale geldi.
Videolar, 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Bu durum, hayvanat bahçesinin tanıtım yöntemleri hakkında eleştirilerin artmasına neden oldu.
HAYVANAT BAHÇESİ MÜDÜRÜ KABUL ETTİ
Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'nin müdürü, gelen tepkiler üzerine yaşanan durumu kabul etmek zorunda kaldı. Müdür yaşanan duruma ilişkin olarak, "Adımızdan da anlaşılacağı gibi, biz 'Tuhaf Hayvanlar ve Sevimli Evcil Hayvanlar Cenneti'yiz. Bunlar, pandalar olarak boyanan Chow Chow köpekleri, çünkü bu bizim uzmanlık alanlarımızın bir parçası" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI
Çin'de köpeklerin pandalara veya diğer vahşi hayvanlara benzetilerek boyanması, ilk kez yaşanan bir olay değil. Daha önce de Jiangsu eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde, iki köpeğin pandalara benzemesi için boyandığı ortaya çıkmış ve bu durum geniş tepkilere yol açmıştı. Olayın ardından hayvanat bahçesi, köpeklerin boyandığını kabul ederek eleştirilerin hedefi olmuştu.