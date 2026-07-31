Çin Gemisindeki Gizli Konteynerden Çıktı! İstanbul’da Dev Operasyon, Tam 2 Milyar 100 Milyon Liralık Zehir Ele Geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Avcılar Ambarlı Limanı’na yanaşan Çin bayraklı bir gemide, yeşil reçeteli ilaçların yapımında kullanılan tam 3 ton uyuşturucu etkili 'pregabalin' maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, uluslararası zehir tacirlerine yönelik devasa bir operasyona sahne oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucunda, Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çin Gemisindeki Gizli Konteynerden Çıktı! İstanbul’da Dev Operasyon, Tam 2 Milyar 100 Milyon Liralık Zehir Ele Geçirildi - Resim : 1

PIYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi tespit edildi.

Çin Gemisindeki Gizli Konteynerden Çıktı! İstanbul’da Dev Operasyon, Tam 2 Milyar 100 Milyon Liralık Zehir Ele Geçirildi - Resim : 2

Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu belirtildi.

Çin Gemisindeki Gizli Konteynerden Çıktı! İstanbul’da Dev Operasyon, Tam 2 Milyar 100 Milyon Liralık Zehir Ele Geçirildi - Resim : 3

'KONTROLLÜ TESLİMAT' TUZAĞI

Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip yapıldı. Olayda kullanılan tır muhafaza altına alınıp, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Bu Tarihlere Dikkat! İstanbul'da 6 Metro Hattının Sefer Saatleri Değişti Bu Tarihlere Dikkat! İstanbul'da 6 Metro Hattının Saatleri Değişti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Yasa Dışı Bahise 'Öğrenci Evi' Maskesi! Suç Örgütlerinin Yeni Yöntemi Böyle Deşifre Edildi Yasa Dışı Bahise 'Öğrenci Evi' Maskesi! Suç Örgütlerinin Yeni Yöntemi Böyle Deşifre Edildi
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Kritik Detay: Eve Yedek Anahtarla Girilmiş MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın Ölümünde Kritik Detay: Eve Yedek Anahtarla Girilmiş
CHP'li 2 İsim AK Parti'ye Geçiyor İddiası: Tarih Bile Belli Oldu! CHP'li 2 İsim AK Parti'ye Geçiyor İddiası: Tarih Bile Belli Oldu!
Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı: Saldırgan 15 Yaşında Çıktı Oto Galeriye Kurşun Yağmuru, Bir Ölü 3 Yaralı
Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar Üst Düzey Kamu Kurumlarında Atama ve Görevden Almalar
12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de: 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi 'IBAN Mağdurlarına' Ceza İndirimi