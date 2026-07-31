Çin Gemisindeki Gizli Konteynerden Çıktı! İstanbul’da Dev Operasyon, Tam 2 Milyar 100 Milyon Liralık Zehir Ele Geçirildi

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İstanbul, uluslararası zehir tacirlerine yönelik devasa bir operasyona sahne oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları sonucunda, Ambarlı Limanı'na yanaşan Çin bayraklı bir gemide bulunan konteynerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

PIYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Güney Asya'daki bir ülkeden getirildiği belirlenen konteynerde, yeşil reçeteli ilaçların üretiminde kullanılan ve kötüye kullanılması halinde ciddi bir tehdit oluşturan 3 ton pregabalin maddesi tespit edildi.

Ele geçirilen maddenin maddi değerinin yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira olduğu belirtildi.

'KONTROLLÜ TESLİMAT' TUZAĞI

Uyuşturucu maddenin alıcılarına ve bağlantılı kişilere ulaşılması amacıyla kontrollü teslimat ve teknik takip yapıldı. Olayda kullanılan tır muhafaza altına alınıp, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: DHA