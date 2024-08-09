Çin Büyükelçisi, Zonguldak Valisi İle Görüştü

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyet, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti. İşte görüşmenin detayları...

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Çin Büyükelçisi, Zonguldak Valisi İle Görüştü

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye ve Çin arasında giderek güçlenen ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine değinerek, Zonguldak’ın stratejik öneme sahip bir vilayet olduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin menşeli firmaların Zonguldak'ta önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu ise Türkiye’nin, Çin tarafından başlatılan Kuşak ve Yol Projesi’ni desteklediğini ifade etti. Filyos Limanı’nın, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olarak bu proje kapsamında önemli bir katma değer oluşturacağını belirten Vali, Zonguldak'ta devam eden ve planlanan yeni yatırımları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Görüşmede, ilerleyen süreçte Zonguldak ile Çin arasında ticari ve turistik iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla iş insanları, yerel yönetimler, turizm acenteleri, üniversite öğrencileri ve diğer ilgili grupların dahil olacağı ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, Büyükelçi Shaobin ve heyetine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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