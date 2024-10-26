Çılgın Sayısal Loto’da Rekor İkramiye Sahibini Buldu! O Kentte Herkes Milyoneri Arıyor

22 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, İstanbul Eyüpsultan'dan oynayan bir talihli, 6 bilerek 309 milyon 155 bin 829 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. Kazanan numaralar ise 12, 15, 18, 36, 38 ve 56 olarak belirlendi. Bu tutar, Süper Loto tarihinde şimdiye kadar çıkan en yüksek ikramiye oldu.

Kazanan kişinin kimliği merak edilirken, Eyüpsultan’daki Elmasoğlu Bayi, Süper Loto oynamak isteyenlerin sıkça uğradığı bir yer haline geldi.

"TARİHİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ"

İkramiyenin çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Elmasoğlu Bayi sahibi Sami Elmasoğlu, "100 yıllık Eyüpsultanlıyım. Daha önce büyük ikramiye çıktığını hatırlamıyorum. 70 yıldır bu işi yapıyorum. Eyüpsultan’a böyle bir ikramiye kazandırdığım için çok mutluyum. Türkiye’de Süper Loto tarihinde en büyük ikramiyenin Elmasoğlu Bayi’nden çıkması bizim için bir gurur kaynağı" dedi.

YENİ PAROLASINI AÇIKLADI

Elmasoğlu, bayisinin uzun yıllardır "Bugün bil, yarın paranı al" parolasıyla hizmet verdiğini belirtti ve “Müşterilerimizin takdirini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. En büyük ikramiyenin burada çıkmasını bekliyordum, şimdi de ‘Daha çok oyna, daha çok kazan’ parolasıyla devam ediyoruz" diye ekledi.

"BURASI ŞANSLI BAYİ"

Kazanan kişiye iyi dileklerde bulunan Yeşim Bozsan, "Bana çıksaydı, halkıma yardımcı olmak çok isterdim. Çıkan kişiye de hayırlı olsun. Umarım parasını güzel değerlendirir" ifadelerini kullandı.

Arzu Erdil ise, Elmasoğlu Bayi’nin bilinen bir yer olduğunu belirterek, "Kime çıktıysa güzel günlerde kullanmasını diliyoruz" dedi. Güngör Berber de bayiden genellikle ikramiyenin çıktığını ifade ederek, "Şanslı bayi burası. Ben de başka bir oyundan kazanmıştım" şeklinde konuştu.

Süper Loto’da bu tarihi ikramiyenin ardından, Eyüpsultan halkının da sevinci bir hayli büyük.

Kaynak: DHA